Le BRT va transporter 300.000 personnes par jours et générer plus de 1000 emplois (Macky Sall)

À la veille du 63e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le chef de l’État Macky Sall s’est adressé à la nation. Revenant sur les réalisations en infrastructures visant l’émergence, il a informé que malgré la crise économique, le gouvernement continue sa politique de développement et d’équité territoriale.



Ainsi, le président de la République a annoncé que « l’exploitation commerciale du Bus Rapid Transit (BRT) débutera dans le courant du 2e semestre de cette année, avec un parc de 158 bus spéciaux, 100% électriques, qui seront alimentés par voie solaire. C’est une première mondiale. Les premiers bus seront livrés en mai ».



Selon ces dires, le BRT permettra de transporter plus de 300 000 passagers par jour, « sans pollution, avec internet à bord, et dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de régularité, comme le Train Express Régional (TER). Il réduira de 90 à 45 minutes le temps de transit entre Guédiawaye et Dakar. »



Ce projet ouvrira la porte au travail à 1000 jeunes dont le recrutement est en cours, a fait savoir le chef de l’État.