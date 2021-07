Le Barcelone affrontera la Juventus pour le Tophée Joan Gamper

Ce n'était que rumeur s'est concrétisé : le FC Barcelone a annoncé le futur adversaire pour le trophée Joan Gamper, organisé tous les ans par le club catalan au Camp Nou. Et ce sera la Juventus de Cristiano Ronaldo le 8 août prochain (21h30). On ne sait pas encore si la superstar portugaise rencontrera l'Argentin Lionel Messi, qui n'a pas encore prolongé son bail en Catalogne, même si Joan Laporta semblait confiant sur les dernières négociations.



L'emblématique enceinte blaugrana pourra remplir jusqu'à 20% de ses tribunes, ce qui fera qu'un peu moins de 20.000 supporters pourraient être présents pour cette rencontre. Autre nouveauté : en plus du match opposant les deux équipes masculines, leurs homologues féminins s'affronteront aussi au Camp Nou, un peu plus tôt dans la soirée (18h). Ce sera la première apparition du Barça féminin dans ce trophée.