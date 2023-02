Le Bayern va infliger une amende à 7 chiffres à Manuel Neuer

L’état-major du Bayern Munich n’a pas digéré les propos de Manuel Neuer. Le gardien allemand, qui avait accordé un entretien à The Athletic ces derniers jours, dans lequel il avait ouvertement critiqué la gestion de sa direction à la suite du renvoi de son entraîneur des gardiens et ami Toni Tapalovic, devrait être lourdement sanctionné par son club.



Le quotidien allemand Bild avance ce vendredi que le club munichois envisagerait de sanctionner son capitaine d’une amende record de 1,6 M€. Si Manuel Neuer a rencontré Julian Nagelsmann ces derniers jours dans le but de détendre l’atmosphère, Oliver Kahn, président du club, et Hasan Salihamidžić, directeur sportif, n’ont visiblement pas avalé la pilule.