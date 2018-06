Le Collectif des usagers de l'autoroute à péage a saisi le Président de la Banque Mondiale

Le Collectif des usagers de l'autoroute à péage a franchi une autre étape dans sa lutte contre ce qu'il appelle "le montage financier scandaleux" de cette infrastructure.

En effet, après avoir saisi l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), le député Cheikh Oumar Sy et ses camarades ont écrit au président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. Ils dénoncent la participation de l'institution mondiale dans "le montage financier des plus nébuleux".



"Nous vous adressons cette correspondance pour dénoncer avec vigueur le contrat de concession de l'autoroute à péage entre le Gouvernement du Sénégal et l'entreprise EIFFAGE-SENAC SA dans le cadre du partenariat Public-Privé. Nous vous demandons par la même occasion, de clarifier la participation de la Banque mondiale dans le contrat qui s'avère scandaleux eu égard aux intérêts des citoyens sénégalais", peut-on lire dans la lettre que l'ancien parlementaire a publié sur sa page Facebook.



L'intégralité de la lettre du Collectif des usagers en photos