Le Congo-Brazzaville lance la campagne de la présidentielle en vue des élections du 15 mars

Le Congo-Brazzaville lance officiellement samedi 28 février la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle du 15 mars, censée durer deux semaines. En lice, sept candidats, notamment le président sortant Denis Sassou Nguesso, 82 ans, dont plus de 40 au pouvoir. Il va affronter six autres personnes lors de ce scrutin, la plupart sans envergure. Les principaux partis d’opposition ne prennent pas part au scrutin

