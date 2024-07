Le Conseil constitutionnel publie la déclaration de patrimoine du Président Bassirou Diomaye Faye

Le Conseil constitutionnel a rendu publique la déclaration de patrimoine de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal dans le "Journal Officiel". Cette démarche est conforme aux exigences de l'article 37 de la Constitution, qui impose au Président de déposer une déclaration écrite de son patrimoine auprès du Conseil constitutionnel dès son entrée en fonction.



Détails personnels et professionnels



Bassirou Diomaye Diakhar Faye, né le 25 mars 1980 à Ndiandiaye, a pris ses fonctions le 2 avril 2024. Avant son élection, il occupait le poste d'Inspecteur des Impôts et Domaines au ministère de l'Économie et des Finances. Il est marié sous le régime de la séparation de biens et perçoit un salaire mensuel de 4.850.302 francs CFA.



Actifs financiers



La déclaration de patrimoine de M. Faye inclut plusieurs comptes bancaires au Sénégal :



-BICIS (compte courant) : 14.776.405 francs CFA

-BICIS (compte épargne) : 2690 francs CFA

- UBA (compte courant) : 7.457.857 francs CFA



M. Faye a également contracté des prêts auprès des mêmes banques :



-BICIS : 8.000.000 francs CFA (sur salaire) dont 6.478.451 francs CFA reste à payer

-UBA : 30.000.000 francs CFA ( sur avantages) dont 24.486.162 francs CFA reste à payer



Biens immobiliers



En termes de biens immobiliers, le chef de l'État possède :



-Maison à Mermoz (Dakar), bâtie sur une parcelle de 200 m2 lot 119 TF : estimée à 274.976.000 francs CFA, avec un terrain évalué à 140.000.000 francs CFA et des constructions à 134.976.000 francs CFA.

-Terrain à Ndiaganiao de 80m/40 : acquis pour 3.000.000 francs CFA en 2017.

-Terrain agricole de 4,3 hectares à Sandiara : acquis pour 15.050.000 francs CFA en 2022, avec des investissements supplémentaires de 29.000.000 francs CFA.

-Terrain nu de 202 m2 à Keur Moussa (Daral Peulh2) : estimé dans un premier temps à 700.000 francs CFA puis à 1.700.000 francs CFA, acquis en 2009.



Véhicule



M. Faye possède un véhicule de marque Ford Explorer Platinum, acheté d'occasion en 2022 pour 13.000.000 francs CFA.



Le Conseil constitutionnel, présidé par M. Mamadou Badio Camara, a validé et publié cette déclaration en séance le 25 juillet 2024, conformément aux dispositions de la loi organique du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel. La publication de cette déclaration de patrimoine est une étape importante pour la transparence et l'intégrité du gouvernement sénégalais. Elle permet aux citoyens d'avoir une vue claire sur la situation financière de leur Président et d'assurer que les dirigeants agissent dans l'intérêt du public.