Le FERA dément des informations concernant un projet de construction de 3 km de voie urbaine à Mbour

Le Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA) a apporté un démenti aux récentes informations faisant état de la suppression d'un projet de construction de 3 km de voie urbaine dans la commune de Mbour.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le FERA tient à éclairer le public que cette « information est fausse et découle de la mauvaise foi de ses auteurs ».



Le FERA précise que le projet est inexistant. « Contrairement aux rumeurs diffusées, Le FERA précise qu'aucune convention de Financement d'un tel projet de construction n'est signée ou paraphée avec ladite commune », lit-on.



Le Fonds d'Entretien Routier Autonome de souligner que l’information est erronée. « Les informations mentionnant la suspension ou le transfert de tels projets sont totalement infondées. Nous regrettons la confusion et l'inquiétude que ces fausses informations ont pu causer parmi les citoyens et les parties prenantes à une communication transparente avec le public », renseigne le document.



Mieux, le FERA invite toute personne ou entité ayant des questions ou préoccupations à le contacter directement pour obtenir des informations vérifiées et fiables.



Le FERA continue de travailler sur des projets visant à améliorer les infrastructures routières du pays. « Nous encourageons la population à se référer à nos communications officielles pour toute information concernant nos activités et projets », peut-on lire dans le communiqué.