Le FMI valide un plan de 15 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine

L'objectif de cette nouvelle aide de 15,6 millions de dollars est dans un premier temps de permettre à l'État ukrainien de consolider son budget 2023, mais aussi de renforcer ses ressources fiscales et de limiter l'inflation.



Quant à l'aide globale du Fonds monétaire international (FMI) de 115 milliards de dollars sur quatre ans, elle a plusieurs volets : 2 milliards d'annulations partielles de la dette existante, un allègement de la dette de 20 milliards, 60 milliards de prêts et 20 milliards de dons, selon le FMI.



Reconstruction

Avec cette somme, l'Ukraine devrait assurer la reprise et la reconstruction d'après-guerre. Le FMI table en effet sur une reprise économique progressive cette année en Ukraine. Mais il prévoit aussi un scénario plus sombre, au cas où la guerre se prolongerait jusque fin 2025.



L’Ukraine est soutenue par les institutions depuis le début de l'offensive russe, le 24 février 2022. La Banque mondiale lui a versé 20 milliards de dollars, les États-Unis, 110 milliards, avec un soutien militaire. Cela a permis au pays de maintenir ses services publics à flot ou encore de payer les salaires des fonctionnaires.