Le Gabon emprunte 1,3 milliard d'euros sur les marchés financiers

Le ministre du Budget et des Comptes publics, entouré du directeur général de la dette et celui du Trésor, a expliqué aux hommes d’affaires la nécessité de cette levée des fonds. Charles M'Ba a assuré que l’argent collecté servira à financer les travaux et projets prévus dans le Plan national de développement pour la transition. « L'investissement, l'équipement, les routes, les ports, les marchés, les écoles, etc. Le deuxième aspect, ce sont les dépenses, l'appui pour la solidarité sociale, les dépenses pour que les conditions de vie quotidiennes des Gabonais soient améliorées », dit-il.



Le ministre reconnait que ces emprunts vont davantage alourdir la dette du pays : « La vraie question, c'est : “Qu'est-ce que l'on fait de la dette ?” 854, ça, c'est ce que nous sollicitons, mais nous pourrions avoir plus. En revanche, je vous donne la garantie qu’avec le CTRI et avec notre gouvernement, cet endettement servira à faire ce qui est annoncé par le président de la République. »



Après Libreville, le Gabon dépêchera à Douala au Cameroun et Brazzaville au Congo des délégations pour mobiliser les souscripteurs jusqu’à la fin de l’année.