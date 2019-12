Le Meer compte barrer la route au collectif Ñoo Lank

Le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) dénonce les agissements du collectif Ñoo Lank qui compte organiser une marche à la Place de l’Indépendance, ce vendredi, ce malgré l’interdiction du Préfet de Dakar. Selon son Coordonnateur, Abdoulaye Diagne, les membres dudit collectif sont animés par une volonté de mettre le pays en feu.



Face à la presse jeudi, les étudiants républicains informent que le collectif profite de la naïveté de certains Sénégalais pour dérouler leur plan de destruction de nos acquis. Ainsi, ils appellent les populations à refuser de suivre le Collectif dont le seul but est de freiner cet élan socio-économique du pays.



Selon le journal L’As, Abdoulaye Diagne et Cie comptent se dresser en bouclier pour que le pays demeure stable. Ils invitent les autorités étatiques à prendre toutes leurs responsabilités.