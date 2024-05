Le PM Ousmane Sonko ordonne à la DSCOS la suspension des constructions sur le Domaine Public Maritime

Dans le cadre de la préservation du patrimoine maritime et de la protection environnementale, le Premier Ministre du Sénégal a émis un arrêté ordonnant à la Direction général de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, la suspension de toutes les constructions et autres travaux sur les anciennes dépendances du Domaine Public Maritime (DPM) dans la Région de Dakar. Cette suspension prend effet pour une durée de deux (02) mois à partir du 13 mai.



Cette décision intervient dans un contexte où le littoral sénégalais est confronté à des défis croissants liés à l'urbanisation non maîtrisée et à la dégradation environnementale. En suspendant temporairement les activités de construction, le gouvernement vise à évaluer et à réguler les projets en cours afin de garantir une utilisation durable des ressources maritimes.