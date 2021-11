Le PSG donne son feu vert pour que Messi rejoigne la sélection argentine

Mercredi soir, c'est sans Lionel Messi que le PSG s'est déplacé à Leipzig en Ligue des champions, concédant le match nul dans les derniers instants (2-2). Le forfait de l'attaquant argentin avait été annoncé dès mardi, en raison d'une gêne musculaire et d'un genou douloureux.



Le sextuple Ballon d'or, sorti à la mi-temps du match contre Lille vendredi dernier, poursuit les séances de soins. Et sa situation évolue dans le bon sens. A tel point que le staff médical du Paris Saint-Germain a donné son feu vert à celui de la sélection argentine, pour que Messi rejoigne l'Albiceleste la semaine prochaine.



Un choc à venir contre le Brésil

Très à l'écoute de son joueur depuis cet été, le PSG ne voulait prendre aucun risque à son sujet en le faisant jouer diminué contre Leipzig. Et l’attaquant l’a vite accepté.



Malgré sa blessure, le nom de Lionel Messi est apparu dans la liste des joueurs convoqués mercredi par le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, comme ses partenaires parisiens Leandro Paredes et Angel Di Maria.



L'Argentine affrontera l'Uruguay le samedi 13 novembre dans les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, avant un choc contre le Brésil le mercredi 17.