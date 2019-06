Le PSG est prêt à laisser partir Neymar (Info L’Equipe)

Le retour de Leonardo, officialisé vendredi, a donné le ton : trois mois après la nouvelle désillusion en Ligue des champions face à Manchester United (2-0, 1-3 en huitièmes de finale), l'été s'annonce bouillant au PSG. Pendant que le nouveau directeur sportif gamberge sur les changements à apporter, dans l'effectif et dans le fonctionnement du club, les grandes manoeuvres ont débuté en coulisses. L'une d'elles concerne un des cadres de l'équipe de Thomas Tuchel, et pas n'importe lequel : Neymar.



Depuis plusieurs mois, l'attaquant brésilien de 27 ans traverse une période pour le moins compliquée. Entre sa rechute au pied droit en janvier, sa gifle à un spectateur en avril le soir de la finale de la Coupe de France face à Rennes (2-2, 5-6 aux t.a.b.), ses prises de bec en interne avec certains partenaires, son départ anticipé vers le Brésil en mai contre l'avis de son coach, les récents soupçons de viol dont il fait l'objet et enfin sa nouvelle blessure à une cheville, la liste est longue. Trop longue, au point de faire presque oublier sa première partie de saison éblouissante. Petit à petit - et cela remonte à bien avant les accusations de Najila Trindade, même si les dommages en termes d'image n'ont rien arrangé, au contraire -, le « Ney » a fini par lasser une partie des décideurs parisiens.



Neymar a confié à des proches sa lassitude



À la lecture des premiers extraits de l'entretien de Nasser al-Khelaïfi à paraître dans France Football mardi, difficile de ne pas penser que le président parisien pense un peu au Brésilien, même si le propos est général : « Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. [...] Ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao ! Je ne veux plus avoir de comportements de stars. »



Cette accumulation a conduit à envisager aujourd'hui un éventuel départ de l'ex-Barcelonais, à trois ans de la fin de son contrat. La position est d'autant plus sérieuse qu'elle est partagée jusqu'à Doha : aujourd'hui, en cas d'offre satisfaisante, le PSG ouvrirait bel et bien la porte à sa star brésilienne. Celle-ci n'est pas poussée dehors mais comment nier qu'elle n'a pas apporté tout ce qui était attendu, une frustration symbolisée par sa double absence lors des échéances capitales de fin de saison ?



Vu qu'il s'agit d'une opération hors norme, rien ne permet de savoir si cette exfiltration aboutira cet été. D'autant que le PSG n'a aucune intention de brader son joueur : entre l'inflation du marché et la puissance médiatique et extra-sportive du « Ney », les champions de France n'entendent a priori pas le lâcher au-dessous des 222 M€ déboursés en 2017. Le scénario d'un départ est toutefois en marche car l'envie est partagée dans le camp du joueur. Ces dernières semaines, Neymar a confié à plusieurs proches une réelle lassitude de sa situation à Paris, ajoutant que cela lui semblerait difficile de rester dans la capitale française.



Pini Zahavi a entamé des manoeuvres concrètes pour préparer un retour du joueur en Espagne





Enfin, preuve supplémentaire que le mécanisme est enclenché, le super-agent Pini Zahavi, proche de la famille Neymar depuis ses années à Santos et grand artisan de son transfert il y a deux ans, a entamé ces dernières semaines des manoeuvres concrètes pour préparer un retour du joueur en Espagne. Tout particulièrement au Barça, son ancien club, où le joueur a gardé de nombreuses attaches et de fidèles partisans tels que Lionel Messi. Dans ces discussions, pour le moment infructueuses mais toujours en cours, il a par exemple été imaginé d'inclure des joueurs dans la transaction. À la fois pour faire de la place à Neymar dans le onze catalan 2019-2020 et pour libérer de la masse salariale, vu le bond qu'il avait réalisé en venant à Paris.



L’Equipe