Galatasaray passe à l’attaque pour Gianluigi Donnarumma

Le dossier Gianluigi Donnarumma s’éternise et rien ne bouge pour l’heure. Lié au PSG jusqu’en juin 2026, l’international italien aux 74 sélections ne s’est toujours pas entendu avec la direction parisienne. Pour rappel, le principal point de blocage concerne toujours les conditions fixées par le PSG, à l’heure où le Transalpin touche 850 000 € brut par mois et que le club de la capitale, sur le modèle instauré par le conseiller sportif Luis Campos depuis 2022, lui a proposé un salaire fixe et une part de variables - en fonction du nombre de matches disputés, notamment - qui peut représenter jusqu’à un tiers de ses revenus. Une formule qui ne plaît pas au gardien de 26 ans.



Alors que le flou persiste et que les nouveaux champions d’Europe gardent toujours un œil sur la situation de Lucas Chevalier (LOSC), les rumeurs, elles, se multiplient. Ces dernières semaines, la presse européenne révélait, à ce titre, des intérêts de Chelsea, Manchester City, l’Inter Milan ou encore le Bayern Munich. Si les Citizens ont, depuis, trouvé leur nouveau gardien, un nouveau candidat est également entré dans la danse. Selon nos dernières informations, Galatasaray a ainsi décidé de passer à l’action pour l’ancien portier de l’AC Milan. Opportuniste, le géant turc souhaiterait, logiquement, profiter de l’incertitude planant sur ce bouillant dossier.



Galatasaray a fait une offre



Dans cette optique et toujours d’après nos indiscrétions, les pensionnaires du Rams Park ont formulé une offre pour le natif de Castellammare di Stabia. Après avoir trouvé un accord avec Naples pour le transfert définitif de Victor Osimhen (40 M€ vont être payés dès maintenant, puis 35 M€ d’ici 2026), Galatasaaray confirme donc ses très grandes ambitions sur ce mercato estival. Pour rappel, le club stambouliote va profiter de la vente de Florya - un terrain historique, qui accueillait jusqu’ici le centre d’entraînement - pour empocher 300 millions d’euros et ainsi viser les sommets européens. Un montant colossal qui pourrait donc permettre aux dirigeants turcs de proposer un salaire XXL au portier italien.



Suffisant pour le convaincre de rejoindre le Bosphore ? Rien est moins sûr. Malgré un contexte incertain, Gianluigi Donnarumma ne cesse, en effet, de clamer son envie de rester chez les Rouge et Bleu. «Je suis bien à Paris et c’est le club qui décidera de me prolonger ou non. Je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris : j’ai trouvé l’équilibre, l’équipe et les supporters m’aiment et j’espère y passer de nombreuses années. Maintenant, je profite du moment présent et peut-être qu’un jour je pourrai retourner en Italie», avait notamment assuré l’intéressé en juin dernier. Reste désormais à savoir si la donne a, depuis, changé…