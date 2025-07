Mercato : Bingourou Kamara signe au FC Lorient

En fin de contrat à Pau où il a évolué deux ans, Bingourou Kamara retrouve la Ligue 1. Le gardien de but sénégalais a paraphé un bail jusqu’en 2027 avec le FC Lorient.



« C’est avec beaucoup de joie et de plaisir que je m’engage aujourd’hui au FC Lorient, un club qui a connu de très bons gardiens par le passé. M’inscrire dans cette lignée est une réelle fierté et j’espère apporter mon vécu à ce groupe et au pôle des gardiens. J’ai hâte d’enfiler les gants à l’Espace FCL et de découvrir mes futurs coéquipiers », a déclaré le nouveau Merlu, qui devrait être titulaire à Lorient.



Lors de ses passages à Strasbourg et Montpellier, Bingourou a évolué à 32 reprises en Ligue 1 et a aussi participé au tour qualificatif à l’Europe League avec les Alsaciens.