Le Pds annonce une énième retour de Karim Wade

Une énième annonce du retour de Karim Wade ! Le Parti démocratique sénégalais (Pds) a boycotté la dernière présidentielle suite au rejet de la candidature de Karim Wade, le parti de Me Wade compte bien participer à la prochaine avec son candidat. En effet, le chargé des élections du Pds, Maguette Sy, a soutenu, samedi, lors de la campagne d'enrôlement des militants et sympathisants sur les listes électorales, que leur candidat a retrouvé ses droits civiques depuis.



Maguette Sy et ses compagnons sont convaincus que Karim Wade sera prochainement à Dakar. «Les problèmes avec la justice est une; question derrière nous. Karim Meïssa Wade a retrouvé ses droits civiques depuis, comme l'atteste clairement le code électoral dans ses dispositions. Notre candidat sera très prochainement ici, sinon quel serait l'intérêt de faire ce genre de déclaration? », annoncé le chargé des élections du Pds.



La révision exceptionnelle des listes électorales pour la présidentielle du 25 février 2024 est prévue entre le 6 avril et le 6 mai 2023. Et comme le lui permet la loi électorale, le Parti démocratique sénégalais a décidé de participer à toutes les activités relatives à la révision du fichier électoral. Son chargé des élections l'a fait savoir. Selon Maguette Sy, un fichier corrompu est l'un des premiers facteurs d'un électoral non transparent, alors il urge pour les acteurs de procéder à un audit indépendant et contradictoire du fichier électoral.



Pour lui, il faudrait que tout le monde y participe. «Le Pds appelle à un audit impliquant toutes les parties prenantes et qui sera contrôlé par l'Union Européenne, l'Union Africaine et les États-Unis», renseigne-t-il. En attendant d'arriver à ce stade, le chargé des élections du Pds assure que le Pds répondra à toutes les invites des préfets allant dans la sens des révisions des listes électorales. Les plénipotentiaires chargés de cet mission ont été déjà désigné, a-t-il indiqué dans les colonnes du journal Les Echos.