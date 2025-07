Pool judiciaire financier : l'appel contre l'ordonnance de saisie des biens de Tahirou Sarr renvoyé au 23 Juillet

Evoqué hier, mercredi 9 juillet 2025, devant le Pool judiciaire financier, l’appel contre l'ordonnance de saisie des biens de Tahirou Sarr a été renvoyé au 23 Juillet prochain pour plaidoiries.



Le 13 juin 2025, la Chambre d'accusation financière avait confirmé l’ordonnance de saisie des comptes et biens de l'homme d'affaires Tahirou Sarr. Une mesure prise par le juge d'instruction financière, visant à « sécuriser les actifs dans une affaire de blanchiment de capitaux et d'escroquerie ». Une mesure contestée par ces avocats qui ont fait appel devant la Chambre d’accusation financière.



Pour rappel, Tahirou Sarr a été inculpé le 28 février 2025 pour « association de malfaiteurs, blanchiment, de capitaux, escroquerie sur des derniers publics portant sur la somme de 25.388.944.44FCFA et abus de biens sociaux sur base d’un rapport de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (Centif) ».