El Malick Ndiaye défend l’unité Diomaye–Sonko et appelle les Sénégalais à ne pas se laisser distraire par le vacarme médiatique

Le Secrétaire national à la Communication de Pastef, El Malick appelle les Sénégalais à ne pas se laisser distraire par le « vacarme opportunément entretenu » sur les réseaux sociaux et certains médias.



Dans une publication sur sa page Facebook, El Malick dénonce une tentative de manipulation de l’opinion à travers des attaques personnelles et insinuations visant à briser « le lien fraternel fort, politique et humain » entre le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko relèvent d’une « vieille stratégie : diviser pour freiner, affaiblir pour revenir ».



Pour le responsable de Pastef, cette manœuvre échouera dans les dédales de l’histoire. « Ce qui lie ces deux hommes ne relève ni de l’opportunité ni de l’ambition personnelle. Il s’agit d’une vision commune, fondée sur l’éthique, façonnée par la rigueur, animée par une ambition et un amour sincères pour le Sénégal », a-t-il souligné.



Pour le chargé de communication de Pastef, cette cohésion est réelle. « Elle incarne une gouvernance nouvelle, qui inquiète ceux dont le seul outil politique reste le bruit et la confusion », a-t-il insisté.