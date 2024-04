Le Président Bassirou Diomaye Faye annonce la création d'une direction des Affaires religieuses (Conseil des ministres)

À l'occasion du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la République, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a informé les membres du gouvernement qu'il a créé une Direction chargée des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés de l’Enseignement Arabe (composé du Bureau des affaires religieuses et du Bureau de l’insertion des diplômés de l’enseignement arabe). Ceci entre dans la continuité de la proximité des familles et foyers religieux.



En effet, le chef de l'État vient juste de boucler deux visites de courtoisie effectuées dans les cités religieuses de Touba et de Tivaouane. D'ailleurs, "le Président de la République compte poursuivre ses déplacements dans les autres cités et foyers religieux du Sénégal, en vue de prendre en compte d’une part, leur modernisation en termes d’infrastructures de base (voirie, eau, assainissement, électricité, téléphonie…) et d’autres part, de réaffirmer son engagement constant à améliorer la vie communautaire et religieuse pour un Sénégal juste et prospère dans la paix, la stabilité et la concorde nationale", peut-on lire sur le communiqué du Conseil des ministres de ce jour.