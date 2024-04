Le Président Diomaye Faye annonce de "larges concertations avec la classe politique et la société civile"

Dans un message qui a captivé l'attention nationale, le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la convocation de larges concertations avec la

classe politique et la société civile.



"(...) c’est pourquoi, après avoir démissionné de mon poste de secrétaire général de PASTEF-Les Patriotes, pour ainsi me mettre au-dessus de la mêlée, je convoquerai de larges concertations avec la classe politique et la société civile", a t-il déclaré.



Et ça sera sur la réforme du système électorale notamment, le remplacement de la CENA par une Commission électorale nationale indépendante

(CENI) avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives.



La rationalisation du nombre de partis politiques, ainsi que leur financement est annoncé par le chef de l'Etat tout comme l’inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale

d’identité.