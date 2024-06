Le Président Diomaye appelle les Sénégalais à maintenir la propreté Post-Tabaski

Après la prière de l'Aïd el-Kebir, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message aux citoyens, les exhortant à prolonger l'élan de l'action collective, notamment à travers l'initiative Set Sétal, récemment réintroduite et maintenant destinée à perdurer.



"Je voudrais également inviter les Sénégalais à maintenir l'élan de l'action commune, en particulier l'initiative Set Sétal que nous n'avons pas institué, mais que nous avons relancée et que nous comptons pérenniser", a souligné le Président.



le chef de l'Etat a ensuite annoncé : "Nous avons identifié comme défi principal celui de la pérennisation. Le premier samedi du mois de juillet verra la tenue d'un autre cercle national. Avant cette date, nous sommes conscients de l'ampleur des déchets générés lors de la Tabaski. Nous exhortons tous les Sénégalais, où qu'ils se trouvent, à veiller à un nettoyage rigoureux afin que le Sénégal, tant dans les villes que dans les campagnes, maintienne la propreté que nous avions contribué à restaurer il y a quelque temps."



Ces remarques interviennent dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour préserver l'environnement et encourager la participation active de la population surtout les jeunes.