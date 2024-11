Le Président Diomaye félicite Reug Reug, premier champion du monde de MMA poids lourds pour le Sénégal

Félicitations à Oumar Kane, alias Reug Reug, pour avoir marqué l'histoire en devenant le premier Sénégalais champion du monde des poids lourds en MMA.



Par son courage, sa détermination et son talent, il honore le Sénégal et inspire toute une génération. Notre nation est fière… pic.twitter.com/l4BcFfu3R6

— Bassirou Diomaye Faye (@PR_Diomaye) November 9, 2024

Le Président Bassirou Diomaye Faye a salué un moment historique pour le sport national, félicitant l'athlète Oumar Kane, surnommé Reug Reug, pour être devenu le premier Sénégalais à remporter le titre mondial des poids lourds en MMA. Dans un message diffusé sur le réseau social X, le chef de l'État a rendu un hommage à un exploit "remarquable" qui, selon ses mots, "honore le Sénégal et inspire toute une génération".Ce sacre mondial de Reug Reug, bien au-delà d'un succès personnel, incarne un triomphe pour le Sénégal tout entier. À travers son "courage, sa détermination et son talent", l'athlète sénégalais a non seulement hissé le drapeau national sur la scène internationale du MMA, mais il a aussi su se faire le symbole d'une jeunesse sénégalaise qui aspire à l' excellence et rêve d'accomplissements mondiaux.L'exploit de Reug Reug marque une première pour le Sénégal dans un sport en pleine croissance en Afrique et témoigne d'un potentiel sportif de plus en plus reconnu. Le parcours de ce champion est également un puissant message d'encouragement pour les jeunes Sénégalais, leur montrant qu'avec la persévérance et le travail, il est possible de réaliser ses rêves.