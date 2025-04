MMA – Gala Éric Favre Nations : carton plein des combattants sénégalais, Tapha Tine détruit son adversaire

La capitale togolaise, Lomé, a vibré ce samedi soir au rythme du Chapitre II du gala de MMA Éric Favre Nations, une soirée mémorable marquée par une démonstration de force des combattants sénégalais, tous victorieux dans leurs duels respectifs.



Parmi les temps forts, Petit Lô, neveu du Roi des arènes Modou Lô, a dominé son adversaire togolais Badaro Essorezam dans un combat maîtrisé de bout en bout.



Autre grande performance de la soirée, celle de Mouhamed Bayo, plus connu dans l’arène sous le surnom de "Général Malika", qui a fait une entrée fracassante dans le monde du MMA. Il n’a eu besoin que d’1 minute et 10 secondes pour terrasser Latulippe par KO technique.



Tafsir Ba, de son côté, a également brillé en s’imposant face à l’Algérien Lazreg Benziane, confirmant la domination sénégalaise sur la soirée.



Mais le clou du spectacle fut sans doute la première apparition de Tapha Tine en MMA. Opposé au Thaïlandais Ted Benz dans la catégorie des +120 kg, le géant du Baol a mis fin au combat après seulement trois minutes, envoyant son adversaire au sol avec un coup surpuissant, synonyme de KO.



Ce Chapitre II restera dans les annales comme une soirée de gloire pour le Sénégal, dont tous les représentants sont sortis victorieux, prouvant une fois de plus que la lutte sénégalaise est un vivier de champions prêts à briller sur les rings du MMA.