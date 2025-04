Ligue 1 (J19) : Le Jaraaf assure, Gorée cale, Pikine se relance

La 19e journée de Ligue 1 sénégalaise a démarré ce week-end avec plusieurs rencontres décisives dans la course au titre comme dans la lutte pour le maintien.



Le Jaraaf a frappé un grand coup en allant s’imposer sur la pelouse de l’AJEL (0-1), grâce à un but de Ben Makha Ba inscrit à la 13e minute. Une victoire précieuse qui permet au club de la Médina de conforter sa place de leader avec 36 points. De son côté, l’AJEL reste troisième avec 31 unités.



Dans le même temps, l’US Gorée, dauphin du Jaraaf avec 34 points, a manqué l’occasion de revenir à hauteur du leader. Les Insulaires ont été accrochés par la Sonacos (0-0), qui reste 8e avec 22 points.



L’AS Pikine a signé un succès important sur la pelouse d’Oslo FA (3-1), grâce à un doublé de Mangone Ndiaye et un but de Sidya Sagna. C’est la première victoire de la saison à l’extérieur pour les hommes de Lamine Diagne, qui grimpent provisoirement à la 9e place avec 22 points.



Vendredi, l’US Ouakam s’est imposée (1-0) contre HLM Dakar. Ce succès permet aux Ouakamois de conserver leur 4e place, tandis que HLM, avec 18 points, reste englué en bas de tableau et demeure en position de relégable.



La 19e journée se poursuit ce dimanche. En difficulté cette saison, le Casa Sports (10e, 20 pts) tentera de se relancer en accueillant Dakar Sacré-Cœur (11e, 20 pts).



Dans le bas du classement, Teungueth FC (9e, 20 pts), champion en titre, se rend à Kébémer pour y affronter la Linguère (12e, 20 pts). Les deux formations, à égalité de points, visent les trois points pour s’éloigner de la zone de relégation.



Génération Foot (6e, 26 pts), également qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Sénégal, rend visite à Guédiawaye FC (7e, 25 pts), ce lundi 14 avril pour un duel entre prétendants au Top 5.