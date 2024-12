Le Président Diomaye souhaite relancer le projet de réécriture de l’histoire générale du Sénégal

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye accorde une importance à la vulgarisation et de l'enseignement de l’histoire générale du Sénégal. D'ailleurs il ordonné, au gouvernement de procéder à une réévaluation et à une relance du projet de réécriture scientifique de l’histoire générale du Sénégal.



Le chef de l'Etat a ainsi chargé le Premier ministre de « procéder à l’évaluation et à la relance du projet de réécriture scientifique de l’histoire générale du Sénégal, tout en œuvrant à la réhabilitation et à la valorisation du patrimoine historique de nos communes et villes ».



Le Président a également précisé, poursuit le communiqué, que le ministre de la Culture et le Secrétaire d’État chargé du patrimoine historique doivent « mettre en œuvre des actions en vue de la réhabilitation du patrimoine des îles, notamment Gorée (Dakar) et Carabane (Ziguinchor, Sud), en étroite collaboration avec les autorités locales et les populations ».



Enfin, le chef de l'État a invité le Premier ministre à lancer une réflexion sur la création d’un Conseil national de la mémoire et de la gestion du patrimoine historique, soulignant que la préservation de l’histoire doit devenir un levier clé pour le développement économique, social et culturel du Sénégal.