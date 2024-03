Le Président Macky Sall reçoit les conclusions du dialogue ce lundi

Le Président de la République Macky Sall reçoit ce lundi au Palais les conclusions du dialogue national. Cette concertation initiée par le chef de l'Etat était censée trouver un consensus sur le processus électoral. D'ailleurs à la fin des travaux, les participants ont proposé que la présidentielle se tient au début du mois de juin et que le président sortant reste au pouvoir jusqu’à sa tenue.



Le chef de l’Etat a cependant annoncé en Conseil des ministres qu'il saisira, par la suite, le Conseil constitutionnel pour avis, conformément à l’article 92 de la Constitution



Le Président Sall a également salué «l’esprit constructif et républicain» qui a marqué les travaux du dialogue national, avec des propositions qui permettent de déterminer, dans la convergence de vues, le réalisme et le consensus, un calendrier électoral ajusté, intégrant la nouvelle date de l’élection présidentielle.



Rappelons que le dialogue n'a pas vu la participation de l'opposition significative.