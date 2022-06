Le Président Macky Sall se rend ce dimanche en Allemagne pour participer à une réunion du G7

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé qu’il quitte Dakar ce dimanche pour se rendre en Allemagne où il prendra part à une réunion du G7.



’’Il se fait tard et Dieu sait que demain (dimanche), je dois me rendre en Allemagne pour assister à une réunion du G7’’, a dit le chef de l’État, en clôturant, samedi soir, la cérémonie officielle de la célébration du centenaire du rappel à Dieu de Seydi Elhadji Malick Sy.



Lors de ce sommet du G7, les Etats-Unis, le Japon, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, le Canada se joindront au pays hôte l’Allemagne, pour traiter des grandes questions de l’heure.



Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine, a été invité par le chancelier allemand Olaf Scholz, pour faire entendre la voix de l’Afrique.



Le sommet se tient du dimanche au mardi, au moment où le conflit entre la Russie et l’Ukraine entre dans son cinquième mois, avec toutes ses conséquences, dont notamment l’insécurité alimentaire à l’échelle internationale.



Le président en exercice de l’Union africaine s’était rendu en Russie le 3 juin dernier, pour plaider auprès du président russe Vladimir Poutine, la cause du continent africain, qui selon lui, est l’une des parties du monde la plus touchée par les conséquences de cette guerre.



Ce conflit entre la Russie et l’Ukraine a rendu difficile l’approvisionnement des pays Africains en blé et en engrais, rapporte l'Agence de presse sénégalaise.