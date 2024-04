Le Président sénégalais Diomaye en Mauritanie et en Gambie pour une visite d'amitié et de coopération

Le Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, entamera demain, jeudi 18 avril 2024, une visite en République islamique de Mauritanie afin de rencontrer son homologue, le Président Ould Cheikh El GHAZOUANI, qui exerce actuellement la présidence de l’Union africaine.



Cette visite sera l’opportunité d’échanger sur les domaines prioritaires de la coopération entre les deux nations, dans le but de renforcer les solides liens historiques de bon voisinage et de diversité socioculturelle.



Dans un même élan, le Président de la République se rendra ensuite en République de Gambie pour rencontrer son "frère", le Président Adama BARRO, le samedi 20 avril 2024, afin de consolider les liens familiaux et la coopération bilatérale entre les deux pays.



Le Chef de l’Etat envisage également de rendre visite à ses autres homologues des pays voisins et de la sous-région dans un souci de renforcement des relations régionales et de coopération mutuelle.