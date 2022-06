Le Real Madrid a trouvé un accord avec Monaco pour le transfert de Tchouameni

Comme révélé par The Athletic et confirmé par RMC Sport, un accord a été trouvé entre Monaco et le Real Madrid pour le transfert de Aurelien Tchouameni.. Ces derniers jours, les négociations portaient sur un transfert de 80 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient 20 millions de bonus.



Selon David Ornstein de The Athletic, les Merengues ont conclu un accord d'une valeur de plus de 105 millions de dollars pour signer le milieu de terrain monégasque et français.