Le Real Madrid méprise Manchester City, les priorités de Xavi pour le mercato du FC Barcelone

Le Real Madrid prend confiance avant la demi-finale retour contre Manchester City, Xavi a dressé la feuille de route du FC Barcelone pour le mercato et Manchester United a trouvé une alternative en cas d’échec dans le dossier Harry Kane, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Real Madrid ne craint pas Manchester City



À Madrid, ce qui fait l’actualité c’est la Ligue des Champions ! Et cette semaine, nous avons eu droit à un match de haut niveau entre le Real Madrid et Manchester City en demi-finale aller (1-1). Et avant le retour à l’Etihad Stadium, les Madrilènes sont confiants.



Ce matin Marca nous donne «la réflexion du vestiaire» après la rencontre et les joueurs ont estimé que : «City ne s’est pas montré meilleur que nous» ! Ils veulent «croire en leur plan. Les Merengues pensent qu’ils étaient supérieurs malgré le match nul.»



Un sentiment qui revient aussi ce matin sur la Une de AS qui reprend une déclaration de Federico Valverde qui a indiqué au quotidien qu’«à Madrid, on nous a toujours enseigné qu’il fallait aller jusqu’au bout et… il reste 90 minutes.



Valverde est enthousiaste à l’approche du match retour contre City.» Bref, le Real Madrid ne doit pas non plus tomber dans l’excès de confiance, mais ils n’ont clairement pas été impressionnés par le Manchester City de Pep Guardiola et veulent jouer crânement leur chance la semaine prochaine en Angleterre.



Les deux priorités de Xavi pour renforcer le Barça



On reste en Espagne, mais en Catalogne où c’est le mercato du FC Barcelone qui fait les gros titres ce matin ! Comme le placarde Mundo Deportivo, «Xavi a fixé ses priorités» pour le prochain mercato estival ! «L’entraîneur a clairement fait savoir au club qu’il voulait Messi et Zubimendi, qui se dit fan de Busquets et de Messi : "J’aimerais jouer avec l’Argentin".»



«L’entraîneur du Barça est un ferme défenseur du retour de Messi, car il estime que l’Argentin donnerait au jeu du Barça un plus en qualité et en déséquilibre sous la forme de buts et de passes décisives. Xavi et son staff considèrent également Martín Zubimendi, le pivot de la Real Sociedad, comme une signature prioritaire, surtout après l’annonce du départ de Sergio Busquets en fin de saison.»



Le joueur de la Real Sociedad a un contrat jusqu’en 2027 et une clause libératoire de 60 M€ mais Xavi est décidé à la signer cet été !



Manchester United vise Osimhen en cas d’échec avec Kane



En Angleterre, là aussi le mercato fait la Une ! Et encore une fois, c’est de l’avenir d’Harry Kane dont il est question. Ce n’est pas un secret, Manchester United le veut, mais l’Anglais est encore loin d’un départ de Tottenham alors comme l’indique le Daily Star, «le contretemps de Harry met Erik en état d’alerte», du coup c’est la «cible, c’est Osimhen» ! «Ten Hag souhaite le renfort d’Osimhen alors que les craintes concernant Kane s’intensifient.»



Une information que l’on retrouve en Une du Daily Mirror qui indique que «Manchester United craint de manquer Kane alors Ten Hag se tournera vers le héros de Napoli Victor Osimhen.»



Pour rappel, Naples a fixé le prix de l’attaquant nigérian a 170 M€ ! Il faudra donc lâcher un gros chèque pour s’attacher ses services.