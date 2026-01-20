Magal Porokhane : la police nationale prévoit le déploiement de 928 agents

Le commissaire divisionnaire Souleymane Bâ, responsable du service régional de la sécurité publique à Kaolack (ouest) a annoncé lors de la réunion d’évaluation des préparatifs du Magal de Porokhane que la Police nationale prévoit de déployer 928 agents, dont 800 proviennent du Groupement mobile d'intervention (Gmi).



Selon la police, il est prévu de mobiliser 102 membres du service national de sécurité publique ainsi que des agents du commissariat principal de Kaolack, du commissariat urbain de Nioro du Rip et du commissariat d'arrondissement de Ndorong.



D'après Souleymane Bâ, 16 agents de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis), 10 agents du service des renseignements, ainsi qu'une brigade dédiée à la lutte contre la criminalité et le terrorisme, constitueront également ce dispositif de sécurité prévu pour être mis en œuvre à Porokhane du 27 au 31 janvier.



Le Magal de Porokhane, un événement religieux dédié à Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927), est prévu le 29 janvier prochain.