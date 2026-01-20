L’essor du football africain : stars, ligues et nouvelles générations entrent dans l’ère 2026

Mondial 2026 : des qualifications historiques

Pour la première fois de son histoire, l’Afrique enverra neuf sélections directement qualifiées à une Coupe du Monde . Ce chiffre, rendu possible par l’élargissement du tournoi à 48 équipes, pourrait sembler purement mécanique. Il ne l’est pas. Car derrière cette avancée quantitative se cache une transformation qualitative majeure. En effet, les équipes qualifiées dessinent une carte du football africain à la fois familière et renouvelée. Les puissances historiques sont toujours présentes, mais elles partagent désormais l’espace avec des nations longtemps restées en périphérie du très haut niveau. La qualification historique du Cap-Vert, première de son histoire, est le fruit d’un projet cohérent. Un projet sportif mené sur la durée, capable de résister à la pression d’éliminatoires étalées sur deux années complètes.



À l’inverse, l’absence du Nigeria et du Cameroun agit comme un rappel brutal. Ces deux nations, parmi les plus régulières de l’histoire mondiale africaine, ont payé leur instabilité technique, leurs transitions mal maîtrisées et leur dépendance à des individualités parfois déconnectées du collectif. En 2026, la réputation ne suffit plus. La performance se construit dans la continuité. Un autre symbole fort de ces qualifications réside dans le parcours de la République démocratique du Congo. En se qualifiant pour le Tournoi de barrage de la FIFA après avoir éliminé successivement le Cameroun puis le Nigeria, la sélection congolaise a envoyé un message clair : la profondeur du football africain s’est élargie. Les surprises ne sont plus des accidents, mais des manifestations d’un niveau global en hausse.



La CAN 2025 s'est un peu la répétition générale du Mondial à venir

Si la Coupe du Monde 2026 est encore à plusieurs mois, la Coupe d’Afrique des Nations en cours agit déjà comme une répétition grandeur nature. Rarement une CAN aura rassemblé autant de sélections déjà qualifiées pour un Mondial, avec des enjeux aussi clairement projetés vers l’avenir. Le Maroc, hôte du tournoi, avance avec l’assurance d’une équipe qui a appris à gérer la pression. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, qualifié sans trembler pour 2026, il aborde cette CAN non plus comme un outsider ambitieux, mais comme une référence continentale. Chaque match devient un test de maturité, chaque rencontre une validation de son statut.



Face à lui, le Nigeria incarne une autre réalité. Toujours redoutable sur un format court, toujours riche en individualités, mais désormais privé de perspective mondiale immédiate. Cette confrontation en demi-finale illustre parfaitement la bascule en cours : l’Afrique du football ne se divise plus entre favoris éternels et challengers ponctuels, mais entre projets solides et dynamiques fragiles. La CAN 2025 révèle ainsi des écarts de préparation, de profondeur d’effectif et de gestion des temps faibles. Elle agit comme un révélateur des sélections capables d’enchaîner des compétitions longues sous forte pression médiatique tout en conservant une identité claire. À bien des égards, ce tournoi constitue déjà une préfiguration de ce que sera le Mondial nord-américain pour les nations africaines.

