Dakar : les "Lions" débutent la célébration du trophée de la CAN 2025 dans une liesse populaire

Après avoir été accueillis dans la nuit du lundi au mardi (vers 1h) à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) par le Président Diomaye Faye, le Premier ministre et les membres du gouvernements, l’équipe du Sénégal a débuté sa parade de célébration du titre dans la liesse populaire, à Dakar. Les reporters de PressAfrik vous livreront, en direct, les actualités marquantes de cette journée.



Cécile Sabine Bassène

