Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Dakar : les "Lions" débutent la célébration du trophée de la CAN 2025 dans une liesse populaire

Après avoir été accueillis dans la nuit du lundi au mardi (vers 1h) à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) par le Président Diomaye Faye, le Premier ministre et les membres du gouvernements, l’équipe du Sénégal a débuté sa parade de célébration du titre dans la liesse populaire, à Dakar. Les reporters de PressAfrik vous livreront, en direct, les actualités marquantes de cette journée.



Dakar : les "Lions" débutent la célébration du trophée de la CAN 2025 dans une liesse populaire
La rue menant au Palais de la République, à 11 heures 32 minutes, refuse déjà du monde. Dans une fille qui s’étend à perte de vue, les riverains de tous les âges (jeunes, vieux, femmes…) sont déterminés à célébrer l’événement dans la liesse populaire. Un impressionnant dispositif sécuritaire et des sapeurs-pompiers ont été aussi mobilisés. 
Autres articles

Cécile Sabine Bassène

Mardi 20 Janvier 2026 - 12:39


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter