Dakar : les "Lions" débutent la célébration du trophée de la CAN 2025 dans une liesse populaire

La rue menant au Palais de la République, à 11 heures 32 minutes, refuse déjà du monde. Dans une fille qui s’étend à perte de vue, les riverains de tous les âges (jeunes, vieux, femmes…) sont déterminés à célébrer l’événement dans la liesse populaire. Un impressionnant dispositif sécuritaire et des sapeurs-pompiers ont été aussi mobilisés.
Autres articles
-
🛑 Direct | Grande parade des champions d'Afrique dans les rues de Dakar
-
Incidents à la CAN 2025 : 17 supporters sénégalais, placés en garde à vue, jugés ce mardi au Maroc
-
Direct : Les « Lions » accueillis à l’AIBD par le Président Diomaye Faye
-
Classement FIFA : le Sénégal atteint la 12ᵉ place mondiale après son deuxième sacre à la CAN
-
CAN 2025 : Brahim Diaz assume la défaite du Maroc et présente ses excuses aux supporters