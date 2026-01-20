En images : Dakar en fête, les supporters célèbrent les champions d’Afrique 2025

Dakar vit au rythme de la célébration du sacre continental des « Lions ». Ce mardi, la capitale est plongée dans une immense liesse populaire à l’occasion de la parade qui marque la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations.



Dès les premières heures de la journée, des supporters ont envahi les grandes artères de la ville pour réserver un accueil chaleureux aux héros nationaux. Drapés des couleurs nationales, maillots sur le dos, drapeaux brandis haut, les fans font vibrer Dakar au son des sifflets, vuvuzelas et klaxons.



L’ambiance est électrique et festive et empreinte de fierté. Les images des supporters envahissant les rues de Dakar illustrent parfaitement cette communion exceptionnelle entre les « Lions » et toute une nation. PressAfrik vous propose quelques images de supporters dans les rues de Dakar.