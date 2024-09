Le SUTSAS appelle Ousmane Sonko à concrétiser la promesse d'Amadou Ba pour mettre fin à la grève des collectivités territoriales

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SUTSAS) a exhorté le Premier ministre Ousmane Sonko « à respecter la promesse de l’ancien Pm Amadou Ba en organisant une plénière, à organiser rapidement une plénière de restitution pour résoudre le conflit en cours avec les travailleurs des collectivités territoriales, en grève depuis plusieurs mois pour des augmentations salariales », a indiqué Le Quotidien.



Ousmane Mbaye, le chargé de la formation syndicale au SUTSAS a souligné que « même si Amadou Ba est parti, il incombe à l'actuel Premier ministre de tenir cet engagement pour permettre aux ministères concernés de résoudre les problèmes financiers des collectivités locales », rapporte le journal. Ce dernier affirme que M. Mbaye a insisté sur l’urgence de cette plénière. En effet, le syndicaliste a déclaré que « son absence prolonge la grève et met en difficulté les travailleurs des collectivités territoriales. »



En plus de cette demande, le SUTSAS prépare la 2ème édition de son Université d’hivernage qui est prévue du 9 au 12 septembre au CNFA de Rufisque. Elle sera l’occasion de renforcer les capacités du personnel de santé.



La formation, organisée en externat, abordera divers thèmes tels que la variole du singe, le syndicalisme autonome, et les réformes hospitalières. Le journal précise que près de 120 participants seront présents pour ces sessions de formation, animées par des experts et visant à améliorer les compétences professionnelles des membres du SUTSAS.