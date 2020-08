Le SYTJUST décrète encore 48 heures de grève renouvelables à partir de demain jeudi

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a encore remis ça. Me Aya Boun Malick Diop et ses camarades ont décrété 48 heures de grève renouvelables couvrant les jeudi 20 et vendredi 21 août 2020.



Les travailleurs de la Justice disent non à l'injustice et l'agression contre leur intérêt matériels et moraux. La lutte continue, a informé son Bureau Exécutif National (BEN) .