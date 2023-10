Le Saes bande les muscles et appelle à une mobilisation d’envergure pour le sauvetage de l’Université

La coordination du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) Campus de Dakar exige des autorités la réouverture de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui, selon eux, augure de lendemains incertains.



"La coordination constate, avec regret, une volonté manifeste des autorités de vouloir retarder la reprise des enseignements en présentiel, remettant ainsi en cause les résolutions fermes des instances syndicales relatives à une reprise immédiate des enseignements. Cet état de fait, qui inquiète la communauté universitaire dans toutes ses composantes, appelle à une mobilisation pour combattre avec vigueur toute intention ou tentative de détourner de cet objectif commun qu'est la reprise en présentiel des enseignements à LUCAD", peut-on lire dans le communiqué du SAES.



Qui bande les muscles et et en garde: "Au demeurant, la coordination interpelle l'autorité et la met face à ses responsabilités quant aux prochaines perturbations qui découleraient du dilatoire orchestré en vue d'orienter la décision des instances académiques et de saborder la reprise voulue.

Aussi, la Coordination invite-t-elle les militants à rester mobilisés et à se tenir prêts pour l'exécution de plan d'actions d'envergure pour le sauvetage de notre université"