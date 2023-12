Le Sames menace de traduire le Directeur de l'hôpital Roi Baudouin devant la justice

Le Sames, section Roi Baudouin de Guédiawaye accuse le directeur de violence basé sur le genre, abus d’autorité, injures et menaces à un agent d’Etat en exercice.





Dans un communiqué rendu public, le syndicat dénonce la gestion du Directeur de la structure sanitaire, qu’il qualifie d’abus. « La zone Sames de la région de Dakar s’insurge contre le dilatoire et l’abus d’autorité dont fait le Directeur de l’établissement public de santé Roi Baudouin de Guédiawaye vis-à-vis des membres de la section Sames », lit-on sur la note.





Qui annonce le transfèrement du différend devant la justice. « Le Sames de Dakar se réserve le droit d’ester auprès du tribunal du travail, auprès de la chambre administrative de la Cour suprême et auprès du tribunal de grande instance de Dakar pour les délits de violence basée sur le genre, abus d’autorité injures et menaces à un agent en exercice. Le Sames, zone de Dakar, met le ministre de la Santé et de l’Action Sociale devant ses responsabilités par rapport à des dérives que nous ne saurons tolérer en l’absence de mesures idoines », annonce le Syndicat.





À noter que dans la plateforme revendicative déposée sur la table du directeur, le 19 mai 2023, les syndicalistes ont énuméré plusieurs points. « Améliorer les conditions d’accès aux soins des usagers par le relèvement du plateau technique, mettre en place un meilleur cadre collaborant entre la Direction et les partenaires sociaux pour une transparence dans la gestion des ressources de l’établissement, améliorer les conditions d’exercices du personnel. En l’absence de réaction concrète, de la part de la Direction, un préavis avait été déposé en septembre dernier », soutient le Syndicat,



Qui ajoute que depuis lors, « les membres du Sames subissent de la part du directeur des intimidations, des menaces et des harcèlements. Des demandes d’explication sans objectifs sont adressées aux camarades ».