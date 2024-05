Le Président Bassirou Diomaye s’engage à accompagner la finition du sanctuaire marial de Popenguine

Le Président Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce samedi, une visite au nouveau sanctuaire Marial de Popenguine. Il a été accueilli par Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, accompagné des autorités de l’église. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine, célébrée du 18 au 20 mai 2024.



Dans son discours, le président de la République a souligné l’importance de ce rassemblement pour la vie de la nation, mettant en lumière la ferveur spirituelle et la solidarité qui unissent les différentes communautés.



Le chef de l’Etat a réitéré l’engagement de l’État à accompagner les travaux de finition du sanctuaire marial de Popenguine, un lieu symbolique du patrimoine spirituel et de l’unité nationale. Il a assuré que ces travaux seraient menés à bien dans les meilleurs délais pour offrir aux pèlerins des conditions d’accueil dignes et respectueuses.



Le Chef de l’Etat a souhaité à la communauté catholique une joyeuse fête de Pentecôte, exprimant son espoir que cet événement renforce la foi et l’engagement envers les valeurs communes de la nation.