Guinée: le porte-parole des sinistrés de l'explosion du dépôt de carburant condamné à 3 mois de prison avec sursis

Mamadou Cifo Kè Touré est reparti libre, mais coupable de diffamation. Une diffamation qui porterait sur des propos tenus par enseignant dans le média Djoma TV où il accusait les autorités guinéennes de « banditisme d‘État » et de « mensonge d‘État » dans leur gestion de la crise vécue par les victimes de l’explosion du dépôt d’hydrocarbures du quartier Coronthie, de Kaloum.



Ce n'est que la semaine dernière que le Premier ministre de Guinée, Bah Oury, annonçait une enveloppe de 860 000 euros pour subvenir aux besoins des sinistrés. Une aide rejetée par le collectif de victimes dont Mamadou Cifo Kè Touré est le porte la parole.



Pour rappel, le professeur des écoles avait été arrêté par la gendarmerie juste à la sortie d'un cours dans une école primaire. Cela sous le regard médusé de ses élèves qui ont brièvement affronté les forces de l'ordre.



Manifestation en son soutien

Une manifestation a été organisée vendredi en soutien à leur professeur. Des centaines de personnes ont scandé dans les rues du centre politico-administratif de Conakry, le quartier de Kaloum, le nom de Mamoudou Sifokê Touré. Pour eux, il devenu en l’espace de quelques jours un héros, rapporte notre correspondant à Conkary, Moctar Bah.



« Vous venez de voir la mobilisation des sinistrés de Coronthie, ce qui revient à dire que Mohamed Sifokê Touré poursuit un combat noble et il est l’incarnation de la volonté de l’ensemble des impactés de Coronthie, réagit Me Mory Doumbouya, avocat de la défense. Le combat donc pour l’indemnisation va se poursuivre. »



Le jeune enseignant Sifokê Touré ayant été arrêté manu militari devant ses élèves, le responsable syndical de l’éducation Pépé Balamou est indigné : « Il faudrait que les autorités comprennent que les procédures régulières doivent être privilégiées puis que l’enseignant, au-delà du fait qu’il soit dans l’environnement scolaire ou périscolaire, c’est un militant d‘honneur, c’est un citoyen d’honneur, c’est celui par qui la société se forme et se construit. L’enseignant n’a pas droit à cette humiliation. »



Reparti du tribunal en raison d’une peine de prison avec au sursis, Mamoudou Sifokê Touré a regagné son domicile vendredi même. Il se dit heureux de retrouver les siens et remercie tous les présents :



« Je remercie d’abord ceux qui ont œuvré pour mon arrestation, à ceux qui ont aussi œuvré pour ma libération, je leur dis merci. Vous savez ce que nous poursuivons, c’est au-delà de ma personne. C’est une cause pour toute une population, jusqu’à présent les gens ne peuvent pas dormir. Même là où je vais comme ça, c’est encore pour dormir sous la pluie. »



Les habitants du quartier sinistré de Coronthie sans toits demandent à l’État de faire face, « en toute responsabilité, à leur souffrance en ce début de saison des pluies ».