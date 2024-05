A Accra, Bassirou Diomaye Faye prône la tenue d’une nouvelle commission mixte de coopération

Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré vendredi à Accra avoir proposé à son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, la convocation prochaine de la commission mixte de coopération sénégalo-ghanéenne afin d’explorer les possibilités d’un renforcement de la collaboration entre les deux pays.



‘’J’ai proposé au président Nana Akufo-Addo que nous convoquions la Commission mixte de coopération pour explorer toutes les possibilités de collaboration dans des secteurs tels que les investissements, le commerce, les hydrocarbures, la défense et la sécurité, l’éducation, la santé et le tourisme’’, a notamment déclaré le président Faye à l’issue d’une rencontre avec son homologue ghanéen.



Le chef de l’Etat sénégalais séjourne vendredi dans la capitale ghanéenne dans le cadre d’une visite de travail de 24 heures.



‘’Ma visite s’inscrit dans ma volonté de renouveler avec vous les relations d’amitié et de coopération que nos deux pays ont toujours entretenues’’, a souligné Bassirou Diomaye Faye dans un discours dont l’APS a reçu copie.



Le président sénégalais a estimé que les secteurs privés ghanéen et sénégalais avaient un leur rôle à jouer dans le renforcement de la coopération bilatérale.



Il n’a pas ainsi manqué de les inviter à nouer des partenariats solides permettant d’exploiter les opportunités non négligeables dans les deux pays et contribuer à l’augmentation du volume des échanges et des investissements.



D’après des données relayées par le BIG, le Bureau d’information gouvernementale, le Ghana demeure un partenaire commercial important pour le Sénégal.



‘’Ses exportations vers le Sénégal sont évaluées à 43,6 milliards FCFA, soit 9,0% en 2022. Ce qui en fait l’un des principaux fournisseurs du pays dans l’espace de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest, derrière le Nigéria (331,2 milliards FCFA, soit 68,7%) et la Côte d’Ivoire (72,8 milliards FCFA, soit 15,1%)’’, fait valoir le BIG.



Il signale que ces pays détiennent 92,8% des importations du Sénégal venant des pays de la CEDEAO.



Inversement, les exportations du Sénégal vers le Ghana sont estimées à 21,2 milliards FCFA en 2022 contre 14 milliards FCFA en 2021, rappelle-t-il.



Aps