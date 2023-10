Le Sénégal Road Show et le PAVART signent un beau succès pour la première édition

"Le PAVART est l'avenir du Sénégal ! ». C'est ainsi que s'est ouvert le SENEGAL ROAD SHOW "



L'événement a été marqué par plusieurs réalisations significatives, dont la signature d'un partenariat avec Greentech, leader mondial des ingrédients cosmétiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires. De plus, une collaboration a été établie avec Auchan, l'un des acteurs majeurs de la grande distribution. Dans le cadre de cette initiative, deux usines de production et de conditionnement du netetu seront installées au Sénégal.

Par ailleurs, des projets industriels de vannerie, tannerie, perlage et couture ont également été mis en place, offrant ainsi de nouvelles opportunités économiques et créatives pour le pays. Les élus du Sénégal, les investisseurs internationaux et les partenaires industriels présents ont été impressionnés par la qualité des outils mis en place par l'équipe de l'ANAT, ainsi que par l'impact positif de ces initiatives sur le développement des communes, des régions et du Sénégal dans son ensemble.

Ces actions ambitieuses représentent une création estimée de 5000 emplois directs et indirects au cours des trois prochaines années. Cela témoigne de la volonté du Sénégal Road Show et du PAVART de contribuer activement à l'essor économique du pays et à la création d'opportunités d'emplois durables.

Dans la continuité de ces efforts, un programme de formation destiné à 30 jeunes dans les métiers de maîtres confituriers sera bientôt lancé, en partenariat avec JC Michelet, champion du monde des confitures, qui est passionné par la richesse des produits du terroir sénégalais. Ce programme vise à développer une marque "Made in Sénégal" de confitures qui sera commercialisée à 1'international.

Le Sénégal Road Show et le PAVART demeurent engagés dans leur mission d'industrialisation du Sénégal. Ces initiatives témoignent de leur détermination à soutenir le développement économique du pays en encourageant l'innovation, la création d'emplois et la valorisation des ressources territoriales.

Le Sénégal Road Show, une initiative lancée par Hapsatou Sy, Présidente de l'Africa MITH, en collaboration avec Mamadou DJIGO, Directeur Général de 1'Agence Nationale d'Amenagement du Territoire (ANAT), a connu un succès retentissant lors de sa première édition en présence de Son Excellence ElHadji Magatte SEYE, Ambassadeur du Sénégal à Paris et Amadou DIALLO, Consul général du Sénégal à Paris. Cet événement, qui s'est tenu du 26 au 28 septembre 2023, a réuni des acteurs majeurs de l'industrie, des investisseurs internationaux, des partenaires industriels ainsi que des élus du Sénégal.