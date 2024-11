Le Sénégal hôte du Forum sur les systèmes alimentaires africains, en septembre 2025 (officiel)

Le Forum annuel sur les systèmes alimentaires africains (AFS Forum) se tiendra en septembre 2025 au Sénégal, à l’initiative de l’Alliance pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA), une organisation indépendante dédiée à l’amélioration de l’agriculture africaine.



"Le Sénégal vient de remporter l’organisation du prochain Forum d’AGRA, communément appelé le Sommet africain de la nourriture, qui rassemblera 6 000 participants internationaux," a annoncé le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne sur APS.



La dernière édition de ce forum s’est tenue du 2 au 6 septembre 2024 à Kigali, au Rwanda, sous le thème "Innover, accélérer et évoluer : réaliser la transformation des systèmes alimentaires à l’ère du numérique et du climat".



Le prochain Forum des systèmes alimentaires africains, qui sera organisé par le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage du Sénégal, avec le soutien du chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko, devrait avoir un impact économique significatif pour le pays, a souligné Mabouba Diagne.



M. Diagne s’exprimait mardi soir lors d’une visite à Dinguiraye, où il a remis des ovins et des poussins à des bénéficiaires de la Fédération des producteurs de maïs du Saloum (FEPROMAS). Il a également octroyé des financements dans le cadre du Projet d’appui à l’insertion des jeunes ruraux agri-preneurs (Agri-Jeunes Tekki Ndawñi).