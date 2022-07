Le Sénégal parmi les 10 pays africains avec un niveau d’électrification plus élevé (rapport)

D'après l'édition 2022 du "Tracking SDG 7: The Energy Progress Report "de la Banque mondiale, l’Afrique du Nord est la région la mieux électrifiée du continent africain, avec trois pays affichant un taux d’électrification de 100% : l’Egypte, le Maroc et la Tunisie. En tout, 6 pays affichent des taux d'électrification de 100%, alors que plus de la moitié des Etats affichent des taux d'électrification inférieurs à 50%, selon la Banque mondiale.

Le 10e pays qui clôture ce classement est le Sénégal, un autre pays de l’Afrique de l’Ouest, avec un taux d’accès de 70,4%, grâce à une importante diversification des sources d’énergies. L’électricité provient notamment du solaire, de l'éolien, de la biomasse et du gaz naturel.

"Avec 568 millions de personnes sans accès à l'électricité, l'Afrique est de loin le continent le moins électrifié. Toutefois, on note des diffėrences énormes entre les régions et les pays. Cest au niveau de l'Afrique subsaharienne qu'on note le taux d'électrification le plus faible. Cette région concentre à elle seule 77% de la population mondiale n'ayant pas accès à l'électricité", peut-on lire dans un document de presse de l'ASEA.

"Les pays d' Afrique du Nord affichent presque des taux d'électrification de 100%. C'est le cas de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie qui affichent tous des taux d'électrification de 100%", précise la même source.

D'après le document, "le taux d'électrification en Afrique subsaharienne est passé de 46% en 2018 à 48% en 2020, même si au niveau mondial, sa position s'est dégradée".

Toutefois, dans cette région, les disparités sont énormes. "Les meilleurs taux d'électrification sont à mettre sur le compte de l'Ile Maurice (100%), des Seychelles (100%), du Cap Vert (94%), du Gabon (92%), des Comores (87%), du Ghana (86%), de l'Afrique du Sud (84%), d'Eswatini (80%), du Botswana (72%), du Kenya (71%), de la Côte d'lvoire (70%), du Sénégal (70%) et de la Libye (70%)", lit-on dans le document.

Selon les données du rapport de la Banque mondiale à l'échelle mondiale, 733 millions de personnes n'ont pas acces l'électricité.