Le Sénégal zappé dans la stratégie " America First" de Trump pour la santé mondiale

Le département d'État américain a annoncé une première série d’accords bilatéraux de coopération sanitaire, signant huit protocoles d'entente avec 9 pays d'Afrique subsaharienne. Le Sénégal va devoir patienter, dans un contexte restriction de financement extérieur dans le secteur de la santé.



Dans le cadre de la stratégie « America First » du président Trump en matière de santé mondiale, les États-Unis ont signé d'importants protocoles d'accord bilatéraux sur la santé avec le Kenya, le Rwanda, le Libéria, l'Ouganda, le Lesotho, l'Eswatini, le Mozambique, le Cameroun et le Nigéria, représentant plus de 8 milliards de dollars d'investissements directs américains, auxquels s'ajoutent plus de 5 milliards de dollars de co-investissements de la part des pays bénéficiaires.



Selon le communiqué, ces nouveaux protocoles d'entente changent la donne. Ils optimisent l'impact de l'aide américaine en matière de santé mondiale pour lutter contre les menaces de maladies infectieuses. Ces protocoles permettront de renforcer les relations bilatérales et aider les pays bénéficiaires à bâtir des systèmes de santé résilients et autonomes.



L'administration Trump souligne que ces accords constituent un pilier central de la nouvelle approche en matière d'aide sanitaire mondiale et témoignent de la manière dont les États-Unis entendent concrétiser les objectifs de partenariat avec les pays énoncés dans la stratégie « America First » pour la santé mondiale.



La durée maximale de ces protocoles d'accord est de cinq ans, sans engagement futur d'assistance américaine.



Éléments essentiels de chaque protocole d'entente bilatéral



Chaque protocole d'entente bilatéral réaffirme l'engagement des États-Unis envers les objectifs de lutte contre la propagation du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et de la poliomyélite. Il accorde la priorité à la santé maternelle et infantile, à la surveillance des maladies et à la préparation aux épidémies de maladies infectieuses.



"Les principes directeurs de ces protocoles d'entente comprennent la rationalisation du suivi des performances, la réduction des investissements non liés aux soins de première ligne grâce à l'intégration des programmes américains au sein du système de santé national, la mobilisation du secteur privé et des organisations confessionnelles, et l'exigence d'un co-investissement accru de la part des pays bénéficiaires pour le personnel et les fournitures de santé", note le communiqué du bureau d'information.



Le Sénégal va devoir patienter



Cette nouvelle politique d'aide sanitaire est une réponse à l'USAID, qui a été démantelé et interrompu par Donald Trump. Au Sénégal la fermeture de l'USAID a eu des répercussions dans tous les secteurs, particulièrement la Santé. Le Sénégal va devoir patienter, espérant de probable accord bilatéral de coopération sanitaire dans le cadre de la stratégie" America First " pour la santé mondiale.