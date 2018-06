Le Sénégalais Amacodou Diouf porté à la tête du CIAS

Ce dimanche 17 juin 2018, le Sénégalais Amacodou Diouf est élu président de la région Afrique centrale et de l'Ouest du CIAS (Conseil International de l’Action Sociale). Il a été élu à ce poste au nom de l’ONG AHDIS (Action humaine pour le développement intégré au Sénégal) membre du CIAS.



Fondé en 1928, le CIAS est l’une des premières ONG (Organisations Non Gouvernementales) reconnues par les Nations Unies. Elle est dotée du statut consultatif n°1 auprès de l’ECOSOC (Conseil Economique et Social de l’ONU). Aussi est-elle accréditée auprès de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la FAO, l’UNICEF et diverses autres organisations intergouvernementales.







Le nouveau président de la région Afrique centrale et de l'Ouest du CIAS est attendu à Dublin (Irlande), à la prochaine Assemblée générale de cette organisation prévue du 4 au 7 juillet 2018, et à la réunion de son Conseil d’administration, convoquée du 7 au 8 juillet 2018.