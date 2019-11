Le Sudes en grève le 4 décembre

Le Syndicat unique des enseignants du supérieur (Sudes) repart au front contre le Gouvernement du Sénégal. Ils vont décréter une grève d’avertissement de 24 heures le 4 décembre prochain, selon le journal L'AS dans sa livraison du jour.



D'après le Secrétaire général Oumar Dia "l’achèvement rapide des chantiers dans toutes les universités publiques et Isep, un plan Marshall de recrutement d’enseignants-chercheurs et le financement et l’équipement des laboratoires de recherche dans toutes les universités", est ce qu'exigent les enseignants du Supérieur



Aussi, réclament-ils "la modification de la loi 2015-23 relative à la condition du personnel enseignant, l’augmentation substantielle du perdium des voyages d’études et l’abandon du paiement horaire des vacataires et la mise en place d’un traitement mensuel".



Le ministre de l'Enseignement supérieur Cheikh Oumar Hann avait promis l'achèvement des chantiers universitaires devant faciliter l'orientation des nouveaux bacheliers dans le publics et le recrutement d'enseignants.