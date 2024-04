Le Syndicat des Entraîneurs de Football du Sénégal adresse ses félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye

Le Syndicat des Entraîneurs de Football du Sénégal (SEFS) adresse ses félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye. Badara Sarr compte « apporter sa pierre à l'édification d'un Sénégal uni et prospère ».



« Le Syndicat des Entraîneurs de Football du Sénégal (SEFS) se félicite du déroulement, dans un climat apaisé, du scrutin du 24 mars 2024, qui a abouti à l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye », lit-on dans un communiqué.



«Le SEFS adresse ses vives félicitations au président Diomaye, le plus jeune chef d'État de l'histoire du Sénégal et prie pour un franc succès de sa magistrature au bénéfice exclusif de notre cher pays et du continent africain», ajoute le document.



Le SEFS, par la voix de son Secrétaire général Badara Sarr, informe qu'il « ne ménagera aucun effort pour apporter, dans le domaine qui est le sien, sa pierre à l'édification d'un Sénégal uni, prospère et souverain ».