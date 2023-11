Le Syndicat des travailleurs de la Justice annonce une grève de 48 heures à partir de ce jeudi

Le Syndicat des travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décidé d'observer une grève de 48 heures, à partir de ce jeudi. Pour dit-il, s'insurger contre ce qu'il qualifie de "dilatoire du ministre de la Fonction publique et contre le sabotage de la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice"



Ayé Boun Malick Diop et ses collègues fustigent dans un communiqué la déclaration du ministre de la Fonction publique Gallo Ba, lors de son passage à l'Assemblée nationale. Qui selon eux, "a distillé volontairement des propos pour essayer visiblement de faire passer la problématique pour un rejet, de la part du SYTJUST, de formations préalables au reclassement des greffiers à la hiérarchie A2 et au reclassement du personnel dans le corps des assistants des greffes et parquets. Cette manœuvre tend à désinformer l'opinion publique étant donné que le problème est tout autre".



Alors que pour le Syndicat des travailleurs de la Justice, il est question d'une "dénaturation des délibérations du gouvernement commise par des juristes du ministère de la Fonction publique qui ont falsifié le projet de décret portant statut particulier des fonctionnaires de la justice. Cette grave forfaiture bloque depuis cinq ans le reclassement des greffiers à la hiérarchie A2 et le reclassement du personnel dans le corps des assistants des greffes et parquets."