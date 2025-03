Le TER renforcé : six nouvelles rames annoncées pour optimiser le service

Dans le cadre de la modernisation et de l’optimisation du réseau ferroviaire, le ministre des Transports terrestres et aériens, M. Yankhoba Diémé, a annoncé l’arrivée imminente de six nouvelles rames pour renforcer le parc du Train Express Régional (TER). Cette initiative vise à améliorer la fréquence des trains et à réduire les temps d'attente, particulièrement en cette période de Ramadan, caractérisée par une forte affluence de passagers.



Lors d’une visite consacrée au TER, M. Diémé a précisé que six des sept rames commandées avaient déjà été réceptionnées et que cinq autres rames étaient en cours d’acheminement. Avec cette nouvelle acquisition, le nombre total de rames en circulation atteindra 27, avec une mise en service progressive des nouveaux équipements. Le ministre a assuré que le premier lot de ces nouvelles rames serait opérationnel avant la fin du Ramadan.



Le ministre a également souligné l'importance de repositionner le TER dans sa vocation régionale. Il a rappelé que, malgré l’importance croissante du service, l’exploitation actuelle ne couvre que 60 % des dépenses, créant un déficit annuel de 18 milliards de FCFA que l'État doit supporter. Depuis son lancement, le TER représente un investissement de 50 à 54 milliards de FCFA pour le Trésor public, d’où la nécessité de réformes urgentes pour assurer sa viabilité économique.



M. Diémé a également dissipé les rumeurs concernant une baisse de la fréquentation du TER. Il a précisé que 80 000 voyageurs empruntent quotidiennement le service. Selon lui, ces chiffres témoignent de l’importance croissante du TER dans le quotidien des Sénégalais.